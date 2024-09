Com 27% de indecisos, cenário político em Ibatiba segue indefinido

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Iconpes – Consultoria e Pesquisa, encomendada e publicada pelo Jornal A Notícia, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-03212/2024, realizada no dia 10 de setembro com 400 entrevistas, o cenário eleitoral em Ibatiba, no Caparaó, segue indefinido.

Na entrevista espontânea, segundo a pesquisa, a atual vice-prefeita, Dra. Criziane Moreno (MDB), contabiliza 34,0% dos votos. Dr. Luis Pancoti (PL) possui 33,5% dos votos válidos. Já os números dos entrevistados que não responderam ou não sabem em quem irão votar somam 27,75%. Apenas 4,75% totalizam brancos e nulos.

Quando feita a pergunta estimulada, Dr. Luis Pancoti aparece com 34,25% das intenções de votos. Já Dra. Criziane Moreno soma 33,75%. O número de entrevistados que continuam indecisos totaliza 25,55%. Brancos e nulos somam 6,5%. Em ambos os cenários apresentados, os candidatos a prefeito em Ibatiba estão variando dentro da margem de erro, configurando um empate técnico.

Rejeição dos candidatos

Quando perguntado em qual dos nomes a pessoa não votaria de forma alguma, a atual vice-prefeita, Dra. Criziane Moreno, aparece com 28,5% e Dr. Luis Pancoti soma 22,75%. Um total de 48,75% dos entrevistados não rejeita nenhum dos dois nomes ou não souberam responder.