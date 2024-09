Com a voz do Lula e mensagem de Bolsonaro, Magno Malta percorre o Caparaó

Faltando menos de 20 dias para as eleições municipais de 2024, que ocorrem no próximo dia 6 de outubro, o senador Magno Malta, filiado ao partido de extrema-direita PL, iniciou suas andanças pelos municípios do Caparaó.

Em cima de um pequeno trio elétrico, acompanhado geralmente pelo candidato a prefeito e vice do município ao qual está visitando, Magno “grita” pelos quatro cantos por onde passa, que está representando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), critica os partidos de esquerda e se exalta como senador da República.

Leia Também: Nikolas Ferreira participa de carreata em Cachoeiro

Aparentemente, com a saúde debilitada e com a voz rouca, inclusive parecendo com a do presidente Lula (PT), Magno ressalta que sua causa é combater a pedófila, o crime organizado e o narcotráfico. Além disso, mantém o discurso bolsonarista: “Deus, Pátria e Família”.

O que deveria ser um apoio para fortalecer os candidatos a prefeito, vice e vereadores do PL nos municípios, está sendo um esquenta para o cenário político de 2026, quando o PL pretende lançar candidatos nas esferas estaduais e federais.

Com pouca chance de fazer grandes números de prefeitos no Estado, as lideranças do partido de extrema-direita no Espírito Santo não querem deixar a chama do nome Bolsonaro se apagar.