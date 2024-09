Nikolas Ferreira participa de carreata em Cachoeiro

O deputado federal Nikolas Ferreira desembarca em Cachoeiro, neste sábado (21), para uma carreata em apoio ao candidato a prefeito Léo Camargo (PL).

A concentração acontecerá, a partir das 8 horas, no Campo de Aviação, no bairro Aeroporto.

Há 18 dias das eleições, os candidatos têm intensificado as ações de campanhas nas ruas da cidade.

Além de Léo Camargo, também disputam o comando da Prefeitura de Cachoeiro os candidatos Diego Libardi (Republicanos), Carlos Casteglione (PT); Lorena Vasques (PSB) e Theodorico Ferraço (Progressistas).

