Com golaço de bicicleta, Anchieta conquista Estadual de beach soccer

Foi com muitas emoções que o Campeonato Estadual Feminino de beach soccer 2024 foi decidido. Com um golaço de bicicleta nos minutos finais, a seleção de Anchieta derrotou a anfitriã Vitória, por 3 a 2, e conquistou o título pela primeira vez.

O duelo, que aconteceu na manhã deste domingo (1°) na arena montada na Praça dos Namorados, em Vitória, foi uma revanche da final do ano passado, quando a seleção da capital ficou com o título. Mas, desta vez, coube à Milene ser a protagonista, marcando um belíssimo gol nos últimos momentos de jogo.

O duelo foi transmitido ao vivo pela FECABES TV no YouTube e também pela TVE, tanto pelo canal 2.1, quanto pelo YouTube.

O jogo

Buscando o 2° título consecutivo, Vitória abriu o placar com a artilheira Tai, que cobrou falta rasteirinha para vencer a goleira Natalie. Anchieta empatou com Thais, que aproveitou sobra de bola na frente da área de Vitória e fuzilou para o gol.

A virada anchietense veio com a inteligência da goleira Natalie, que viu a também goleira Lelê Lopes adiantada, e fez um golaço de cobertura. Mesmo assim, a seleção de Vitória foi guerreira e buscou novamente a igualdade no placar com Mayara, que marcou um gol olímpico.

Mas nos segundos finais do 3° período, Milene dominou de costas para o gol de Vitória, levantou a bola e emendou uma bicicleta sensacional. Assim, definindo o placar em favor de Anchieta: 3 a 2.

3° lugar

Na disputa de 3° lugar do Campeonato Estadual Feminino de beach soccer 2024, a seleção de Linhares venceu Aracruz por 5 a 3.

