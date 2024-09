Moradores de Muniz Freire fecham acesso à Rodovia ES-472 em protesto

Na manhã desta segunda-feira (2), um grupo de 30 manifestantes bloqueia a passagem de veículos na Rodovia ES-472, estrada que liga Muniz Freire ao município de Conceição do Castelo.

O bloqueio da Rodovia Nicolal Falqueto ocorre no Distrito de Piaçu, em Muniz Freire. Além das melhorias nas condições da estrada que é de terra, moradores reivindicam a substituição de uma ponte que é de madeira e está, segundo os manifestantes, com risco de queda.

Jéssica Marques Pereira Carvalho, moradora da localidade, disse à reportagem do AQUINOTICIAS.COM que as condições de tráfego na Rodovia são péssimas e a ponte de madeira necessita ser substituída com urgência. “As condições da estrada são péssimas. Foi prometido aplicação de Revisol e não foi colocado. Além disso, a ponte na saída de Piaçu é de madeira e está vulnerável, com risco de cair. Na última semana, uma equipe do DER esteve sinalizando com placas as toneladas que podem passar no local. Isso é um absurdo. 5 toneladas, essa rodovia é importante para a passagem de caminhões com carga. Queremos a nossa ponte de concreto que foi prometida e melhorias na estrada”, disse a produtora rural.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar está no local acompanhado a manifestação que é pacífica. Somente veículos de serviços essenciais estão sendo autorizados a passar pelo bloqueio.

A Rodovia ES-472 é de competência administrativa do governo do Estado do Espírito Santo. A reportagem entrou em contato com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), mas até a publicação desta matéria não obtivemos retorno. Assim que tivermos uma devolutiva, a matéria será atualizada.