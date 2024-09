Começam obras da primeira indústria no Polo Industrial de Mimoso do Sul

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta segunda-feira (23), da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da nova fábrica da Sampaio Distribuidora de Aço no Polo Industrial de Mimoso do Sul.

O empreendimento será o primeiro a ser instalado no polo, situado às margens da BR-101, e que conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), em parceria com a Prefeitura municipal.

LEIA TAMBÉM: Proposta permite porte de arma em estágio militar no Espírito Santo

O evento contou com a presença do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e do presidente da empresa, Eduardo Sampaio. Também estiveram presentes o CEO da ArcelorMittal Aços Planos LATAM, Jorge Oliveira; o diretor da EDP, Fernando Saliba, além de outras autoridades e empresários locais.

“Esse é um grande investimento e uma alegria para nós em receber essa grande distribuidora de produtos siderúrgicos. Uma empresa importante que mantém suas atividades no Sul do País e amplia suas atividades para nosso Estado, em um local que antes estava abandonado. O Governo adquiriu essa área e iniciou a montagem desse polo empresarial que recebe sua primeira empresa. São R$ 100 milhões com o potencial de gerar 900 empregos, fortalecendo toda uma cadeia produtiva, já que a Sampaio vai adquirir bobinas de aço produzidas pela ArcelorMittal e processará esse material aqui”, afirmou o governador.

O investimento inicial na planta é de R$100 milhões, com expectativa de gerar 300 empregos diretos e 600 indiretos. Esta será a primeira indústria a ser instalada no Polo Industrial de Mimoso do Sul, marcando um novo momento para o desenvolvimento econômico da região sul capixaba. Outro fator decisivo para atração do negócio foram as condições favoráveis que os empreendedores têm acesso ao aderir ao Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo (Invest-ES).

“O que estamos comemorando aqui hoje vai muito além de uma obra. É a capacidade real de transformação para toda uma região. De maneira equilibrada e responsável, o Governo do Estado devolveu à sociedade um ativo. O amplo terreno estava sem serventia e agora vai receber uma indústria séria, competitiva, parceira histórica da Arcelor e que vai beneficiar aço no sul capixaba. Isso há pouco tempo era uma situação difícil de acontecer. Com o ES+Competitivo já apresentamos esse primeiro resultado, que sem dúvida alguma será um indutor de oportunidades e desenvolvendo para as pessoas daqui da região”, destacou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

A nova unidade tem como objetivo ampliar a capacidade de produção e distribuição de chapas, bobinas, tubos e perfis de aço, atendendo setores como metal mecânico, construção civil, automotivo e agroindústria.

“A planta de Mimoso do Sul já nasce maior do que a nossa fábrica em Santa Catarina. A vinda para o Espírito Santo foi uma decisão estratégica para a empresa: além da excelente recepção que tivemos pelo Estado e dos incentivos fiscais, estamos próximos à ArcelorMittal, nossa fornecedora de aço, e dos grandes mercados consumidores”, ressaltou o presidente da empresa, Eduardo Sampaio.

A Sampaio Distribuidora de Aço atua no mercado desde 1979 e expandiu suas atividades em 1997, iniciando operações como distribuidora de aços. Atualmente, a Sampaio conta com quatro unidades nas regiões Sul e Sudeste, consolidando-se como um dos maiores centros de distribuição de aços no Brasil.