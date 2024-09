Como saber se você tem a síndrome dos ovários policísticos

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio hormonal comum que afeta cerca de 10% das mulheres em idade fértil no Brasil.

Esse distúrbio pode gerar cistos, que são pequenas bolsas com material líquido ou semissólido, nos ovários. A principal diferença entre um cisto no ovário e o ovário policístico é a quantidade e o tamanho dos cistos.

Leia também: Santa Casa Cachoeiro atende 67 pacientes que tentaram suicídio em 2024

Os ovários, órgãos localizados um de cada lado do útero, são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos. Quando afetados pela SOP, podem causar diversos sintomas, como irregularidade no ciclo menstrual, acne, obesidade e, em alguns casos, infertilidade.

Fique atenta aos sinais

Como Diagnosticar?

O diagnóstico é realizado com base na avaliação dos sintomas. O profissional de saúde pode solicitar:

Tem Tratamento?

A SOP é uma doença crônica, e o tratamento visa melhorar os sintomas.

De Olho nos Fatores de Risco

Se não tratada, a síndrome pode evoluir para problemas mais graves, como infertilidade, diabetes, obesidade e câncer de endométrio.

Fonte: Ministério da Saúde e Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.