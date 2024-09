Santa Casa Cachoeiro atende 67 pacientes que tentaram suicídio em 2024

O número de pacientes que tentaram suicídio e foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro soma 67 só este ano. O número vem crescendo e, por isso, o hospital realizou um treinamento para garantir o melhor atendimento às vítimas.

As equipes assistenciais passaram por um treinamento para reforçar os protocolos de prevenção de suicídio e como atender esse paciente para evitar uma nova tentativa.

De acordo com a psicóloga da Santa Casa Isabela Maciel Vieira, no ano passado foram registrados 77 pacientes atendidos após tentativa contra a própria vida.

Ela explicou que todos os meses existe atendimento e que o recorde foi registrado em novembro de 2023, quando foram contabilizadas 10 ocorrências.

A especialista lembrou ainda que a Santa Casa é referência em urgência e emergência e, por isso, a importância também do treinamento para receber esses pacientes.

“É importante que a equipe tenha conhecimento do que fazer e de como trazer o melhor atendimento para esse paciente durante a internação”, explicou.

Além disso, é necessário ainda que os profissionais tenham orientações de como agir e quais as medidas que devem ser colocadas em práticas quando o paciente apresentar comportamento suicida.

“O objetivo do treinamento foi examente isso, de mostrar, descrever o comportamento, os sinais, planejamento e criar medidas de segurança pra que também ele não tente o suicídio dentro do hospital”.

