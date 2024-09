Conceição: “Momento inspirador”, diz professora sobre Mostra Científica

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, em Conceição do Castelo, promoveu, no último dia 30 de agosto, a Mostra Científica anual “Cientistas em Ação”. Durante o evento, estudantes apresentaram 48 experimentos que exploraram diversos temas e áreas do conhecimento.

A professora de Física, Helena Scarpat Possebom, ressaltou que a iniciativa buscou despertar nos estudantes o prazer pela ciência e o pensamento crítico, por meio da experimentação e investigação.

Leia Também: Abertas as inscrições para a 4ª edição da Caminhada de Miguel a Miguel

“Foi um momento verdadeiramente inspirador. O conhecimento foi compartilhado com a escola e a comunidade, e novas perguntas surgiram para serem exploradas. Cada projeto apresentado nos motivou a olhar o mundo com mais curiosidade e a nunca parar de questionar”, frisou.

Entre os protótipos expostos, destacaram-se os projetos “Disco Flutuante”, “Leite Psicodélico”, “Fluido Não Newtoniano”, “Labirinto Elétrico”, “Espelho Infinito”, “Foguete de Água Pressurizada”, “Gênio da Garrafa”, “Periscópio”, “Quimioluminescência”, “Cachoeira de Fumaça” e “Elevador Hidráulico”.

Ainda segundo Helena Scarpat Possebom, os alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática teorias de biologia, física, química e matemática, enquanto desenvolviam habilidades, como criatividade, comunicação e trabalho em equipe. “Com a realização da Mostra ‘Cientistas em Ação’, a escola reafirma seu compromisso com a educação prática e o desenvolvimento integral dos alunos, promovendo o pensamento científico e a curiosidade”, contou a professora.

A estudante Yasmin Alves falou sobre o desenvolvimento de seu projeto sobre Ciência Forense: “Pesquisamos sobre as técnicas e reações envolvidas, o que aprimorou minhas habilidades em investigação, experimentação e comunicação. Além disso, o estudo das Ciências Forenses me permitiu conhecer os métodos de investigação de cenas de crime, ampliando meu conhecimento sobre o tema e abrindo novas possibilidades para o meu projeto de vida”.