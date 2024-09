Confira as melhores formas para prevenir quedas de idosos

As quedas são comuns durante a velhice e podem acarretar graves consequências para a saúde de pessoas idosas, além de ser um possível indicativo de fragilidades físicas e até doença aguda.

No Brasil, a prevalência de quedas apontada pelo Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), realizado em uma amostra representativa da população idosa residente em áreas urbanas, foi de 25%.

Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais, é que 40% sofram quedas todos os anos.

Dos que moram em instituições de longa permanência, asilos ou casas de repouso, a frequência de quedas é ainda maior: destes, 50% podem cair.

Apesar da frequência, as quedas podem ser evitadas. Algumas atividades e comportamentos de risco podem aumentar a possibilidade de cair, assim como ambientes inseguros. Confira algumas dicas que podem evitar este problema:

Com informações do Ministério da Saúde

