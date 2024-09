Especialista da dicas para quem for participar de corrida no ES

A 33ª edição das Dez Milhas Garoto está chegando. No dia 29 de setembro, 15 mil corredores largarão na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha. Serão 16 km com um percurso desafiador e divertido, com passagem por famosos pontos turísticos do Espírito Santo, como a Terceira Ponte, que divide os municípios de Vitória e Vila Velha.

A menos de 30 dias da prova, é hora de alinhar a preparação para encarar esse desafio. Para ajudar corredores e corredoras a definir estratégias e alcançar o melhor desempenho, com segurança, saúde e um sorriso no rosto, seja no intuito de atingir marcas pessoais ou simplesmente completar o percurso, a organização traz as dicas do técnico de atletismo Wanderlei Oliveira (@WO18), que acumula décadas de experiência nas pistas e corridas de rua, desde 1965.

Confira as dicas:

1 – Autorização médica é fundamental

Não entre na prova sem estar devidamente autorizado pelo seu médico. Sua saúde é prioridade, e só com o aval profissional você deve encarar os 16.093 metros da Dez Milhas Garoto.



2 – Use os marcadores de km a seu favor

A organização da prova marca os quilômetros e coloca placas sinalizadoras. Não ignore esses pontos! Eles são guias valiosos para verificar se você está no ritmo certo. Mantenha os olhos abertos e ajuste sua velocidade conforme os marcos.



3 – Comece controlado. Termine forte!

Inicie a corrida de forma controlada. Não se empolgue demais nos primeiros quilômetros. Reserve energia para o final. Lembre-se: a Dez Milhas Garoto é uma prova de resistência, e estratégia é fundamental.



4 – Analise seu ritmo anterior

Se você participou de competições de 5km e 10km nos meses que antecederam a Dez Milhas Garoto, analise o ritmo em que terminou essas provas. Por exemplo: Se você concluiu uma prova de 10km em 50 minutos, sua média foi de 5 minutos por quilômetro. Acrescente de 30 a 40 segundos a essa média para ter sua estimativa para os mais de 16 quilômetros das Dez Milhas. Se você fizer o treinamento correto, temperatura ideal, material apropriado, hidratação em todos os postos de abastecimento e posicionamento na largada, sem perder tempo, terá condições de concluir a prova entre 1h28 (5min30 por km) e 1h31 (5min40 por km).



5 – Ritmo mais rápido? Ajuste a estratégia

Se você é mais rápido e concluiu os 10 km em 40 minutos (média de 4 minutos por quilômetro), faça o seguinte: Acrescente de 10 a 15 segundos à média dos 10 km para estimar seu ritmo nas Dez Milhas. Assim, você poderá correr entre 4min10 e 4min20 por quilômetro, finalizando a prova entre 1h07 e 1h09.



Com essas dicas do técnico Wanderlei Oliveira, você estará pronto para enfrentar as Dez Milhas Garoto com confiança, determinação e segurança. A largada da prova será a partir das 6h30, por ordem de categorias: cadeirante; elite feminino; elite masculino; pelotão premium; cadeirante com guia; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral.

Garotada e Cachorrida

A 21ª edição Corrida Garotada e a 3ª Cachorrida (corrida para cães e tutores) serão no dia 28 de setembro. As provas, criadas para integrar pais e filhos e tutores e seus cachorros já estão com inscrições encerradas, assim como as Dez Milhas Garoto.

Serviço:

33ª 10 Milhas Garoto

Data: 29 de setembro de 2024

Horário da largada: A partir das 6h30

Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo – Praia de Camburi

21ª Corrida Garotada

Data: 28 de setembro de 2024

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 – Enseada do Suá – Vitória a partir das 9h

Inscrições pelo site: www.corridagarotada.com.br

2ª Cachorrida

Data: 28 de setembro de 2024

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Rua Victor Civitta (Próximo ao acesso D do Shopping Vitória) – Enseada do Suá – Vitória, a partir das 6h50min

Inscrições pelo site: www.cachorrida.com.br

Mais informações: www.dezmilhasgaroto.com.br