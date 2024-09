Confira o acidente entre carro e animal na ES 482, em Cachoeiro

O motorista de um veículo ficou ferido após atropelar um bezerro na manhã desta quarta-feira (4), na ES 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, o condutor relatou que seguia na rodovia e, por estar escuro, não conseguiu desviar do animal morto na pista e acabou atropelando. Na colisão, o vidro do carro foi quebrado e os estilhaços causaram pequenas lesões na vítima.

Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no próprio local do acidente, sem necessidade de ser socorrido para o hospital.

