Motociclista é encontrado morto na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim

O motociclista Marcos Antonio Salles da Silva, foi encontrado morto na noite da última terça-feira (3), no km 6 da ES 482, na altura da localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já havia constatado a morte da vítima. A PM informou que o motociclista pilotava a moto sem placa. Não há informações da dinâmica do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. A perícia informou que necessita de mais estudos para afirmar a causa do acidente e todas as medidas administrativas foram tomadas. O caso será investigado pela delegacia do município.