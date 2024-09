Confira vídeos de furtos realizados por associação criminosa no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), prendeu um homem de 34 anos, apontado como líder de uma associação criminosa, que seria especializada em furtos de pertences do interior de veículos, em bairros nobres de Vitória.

O indivíduo foi preso no bairro Itararé, em Vitória e, a operação, contou com apoio do 3º Distrito Policial de Vitória, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda Municipal de Vitória e da Gerência de Integração e Inteligência.

Veja os vídeos dos furtos realizado pela associação criminosa:

No dia 7 de agosto de 2024, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, a associação criminosa utilizou um GM Prisma, na cor preta, para subtrair pertences de um Renault Duster, na cor azul.

No dia 22 de julho de 2024, os suspeitos utilizaram um Peugeot 207HB, para furtar pertences que estavam dentro de um Mitsubishi Outlander. Na ocasião, foram furtados vários equipamentos musicais, como: mesa de som, microfones e cabos. O ocorrido aconteceu na Mata da Praia, em Vitória.

Na foto, a bolsa furtada de um policial, que continha seu uniforme. O ocorrido aconteceu no dia 24 de julho de 2024, em Santa Luiza, Vitória.