Conscientização do Daltonismo: Vila Velha terá programação especial

Nesta sexta-feira (6) é comemorado o Dia da Conscientização do Daltonismo, um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores que acomete entre 8 e 10% da população mundial. Para celebrar a data, o Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, vai ofertar, em parceria com o Centro de Cirurgia Ocular, testes gratuitos para identificar a presença desta condição nas pessoas. O atendimento será por ordem de chegada, das 10h às 18h.

O teste ofertado será o de Ishikaya, que consiste na exibição de uma série de cartões coloridos, cada um contendo vários círculos feitos de cores ligeiramente diferentes das cores daqueles situados nas proximidades. Seguindo o mesmo padrão, alguns círculos estão agrupados no meio do cartão de forma a exibir um número que somente será visível pelas pessoas que possuírem visão normal.

No dia da ação também serão ofertados, em parceria com a Óticas Diniz, testes de acuidade visual, que avalia a capacidade de visão do indivíduo. O atendimento também será por ordem de chegada.

Interação

As crianças que passarem pelo Boulevard Shopping Vila Velha nesta sexta-feira também vão poder participar, gratuitamente, de uma interação com óculos de simulação e saber, na prática, como os daltônicos enxergam.

Além disso, as crianças também terão acesso ao jogo da memória ColorAdd. A integração social vai proporcionar maior percepção acerca do universo do daltonismo.

Inclusão

A inclusão é um pilar importante para o Boulevard Shopping Vila Velha. Inclusive, ele é o primeiro mall no Espírito Santo a investir na sinalização especial para pessoas com daltonismo em espaços como banheiros e corredores.

A sinalização é um “alfabeto das cores” aprovado pela comunidade científica internacional. Único, inovador e transformador, ele tem como objetivo garantir a plena integração do público daltônico sempre que a cor for determinante na identificação, orientação ou escolha.