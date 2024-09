Cooabriel faz história com comercialização do conilon na Bolsa de Valores

A Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, se tornou a primeira a realizar a comercialização de café conilon na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), marcando um momento histórico para o agronegócio capixaba, em uma operação que contou com a intermediação da XP Investimentos.

Leia também: Café Conilon do Espírito Santo passa a ser negociado na Bolsa de Valores

Para o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, a cooperativa deixa sua marca em mais esse dia histórico para o café conilon. “Estamos certos de que essa operação irá abrir portas e oportunidades para os produtores de café Conilon do Espírito Santo e do Brasil”, afirmou Pandolfi.

Impacto para o agronegócio capixaba

O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil e essa inclusão na B3 reforça a competitividade do estado no cenário nacional e internacional. De acordo com o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, que atuou ativamente nas negociações, os contratos futuros de conilon representam um novo capítulo para a principal atividade econômica do estado.



Bergoli conta que foi construída uma modelagem de contrato que é possível ter mais um instrumento para fazer uma melhor gestão de risco, especialmente durante períodos de oscilações de preços do mercado. “Quando um produtor coloca seu produto numa venda futura, obviamente calcula seu custo de produção e agora pode jogar com uma parcela tendo uma garantia de pelo menos parte da produção para reduzir o risco das operações”, explica.”



Além de sua atuação no mercado interno, a Cooabriel tem se destacado nas exportações. Em 2023, a cooperativa registrou um aumento de 28% nas exportações e alcançou um feito inédito: a primeira exportação de café conilon para o Egito. Esse movimento reforça a estratégia da cooperativa de expandir sua presença internacional e abrir novos mercados para o café capixaba.