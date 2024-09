Corajoso! Cachorro pula no mar e morde cauda de tubarão; veja o vídeo

Um cachorro corajoso pulou no mar, nadou até um tubarão-azul na beira da praia e mordeu sua cauda. Ignorado pelo gigante marinho de dois metros, o cãozinho volta feliz para seu dono, sem nenhum ferimento. A cena foi gravada no último domingo (22) em Dénia, região costeira de Valência, na Espanha.

O conteúdo viralizou no TikTok e já conta com 10 milhões de visualizações. O autor da gravação, David López, de 20 anos, conta que estava na praia quando avistou o tubarão se aproximando.

Nas redes sociais, os usuários brincaram sobre a atitude do cachorro corajoso: “o cachorro: naquele dia eu acordei muito louco”, “quem tem medo de morrer, não pode nem nascer”, “os outros cachorros apostando que ele não teria coragem de nadar até lá”.

Cachorro morde a cauda do tubarão e sai feliz

Embora nenhum dos animais tenha se ferido durante a interação, o tubarão foi encontrado morto na última terça (24) por especialistas do aquário Oceanogràfic de Valência. A causa da morte foi uma lesão no cérebro do animal feita por choque contra um peixe-espada.

Em entrevista ao g1, a bióloga marinha Isabella Moya Lara explicou que é provável que o tubarão já estivesse machucado no domingo.

Ela explica, ainda, que o tubarão certamente não estava em momento de alimentação. “Eles entram num estado de ‘frenesi’, que é um dos motivos para a ocorrência dos incidentes com tubarões. Nesse estado, eles tendem a explorar tudo o que está ao alcance deles, e certamente teria reagido ao contato do cachorro”, disse.