VÍDEO | “Pensei que era pinscher, mas…”; tutora diverte web com filhote

Já pensou adotar um cachorro acreditando ser de raça e na verdade ser um vira-lata? Isso acontece e aconteceu com a uma tutora que adotou um filhote de cachorro acreditando ser da raça pinscher.

Segundo o portal Amo Meu Pet, a certeza vinha do fato de ela saber que a mãe da pet era dessa raça, mas o pai… Bem, esse era um mistério.

Leia também: ‘Divertida Mente’: pinscher ganha aniversário inspirado em sua emoção

Luninha, uma cachorrinha fofa, chegou pequena e cheia de energia, como se espera de um pinscher.

No entanto, com o tempo, a surpresa foi inevitável. Luninha começou a crescer mais do que o previsto para a raça pinscher, revelando que ela era, na verdade, uma adorável mistura com muito mais do que só pinscher em seu DNA!

A cachorrinha de pelagem preta, com seus olhos brilhantes e cheios de curiosidade, conquistou o coração de sua tutora desde o primeiro momento.

Pinscher

Luninha, sendo de raça ou não, é muito amada por sua tutora! A pet pode não ser de raça pura, mas sem dúvida herdou a personalidade do pinscher, pois, segundo sua tutora ela é “atentada”.

Os pinschers são conhecidos por serem travessos e cheios de energia.

Apesar do tamanho pequeno, eles têm uma personalidade corajosa e curiosa, o que muitas vezes os leva a explorar tudo ao redor.

Sua natureza ativa e brincalhona pode resultar em comportamentos travessos, como mexer em objetos ou perseguir outros animais.

Eles também são muito alertas, o que pode torná-los barulhentos e sempre prontos para investigar qualquer novidade no ambiente.

Repercussão

Aliás, a tutora apresentou Luninha em um vídeo engraçado compartilhado no seu perfil do TikTok. A publicação acumulou mais de 1,4 milhão de visualizações e centenas de comentários de internautas relatando terem passado pelo mesmo engano.