Corpo de taxista de Alegre permanece no SML de Cachoeiro

O corpo do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, ainda permanece na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, aguardando resultado dos exames.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo pemanece no local aguardando o resultado dos exames periciais complementares, e será liberado após a conclusão dos exames. Uma amiga da família disse que familiares de Jamiro irão ao SML na manhã desta quarta-feira (4), realizar o reconhecimento do corpo.

Corpo do taxista encontrado em Muqui

O corpo de Jamiro foi encontrado por policiais civis no final da tarde da última segunda-feira (2), em uma ribanceira no município de Muqui. Por ser uma área de difícil acesso, a equipe do Corpo de Bombeiros usou uma corda para puxar o corpo da vítima até a superfície. O segundo suspeito, irmão do detido, está foragido.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado após o cruzamento de dados da investigação. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicinal Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.