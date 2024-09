Criança de 12 anos denuncia abusos do padrasto em Castelo

Uma criança, de 12 anos, denunciou para a própria mãe que sofreu abusos do padrasto há aproximadamente três semanas, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da criança relatou que sua filha de 12 anos pediu sua ajuda, alegando que estava sendo abusada sexualmente pelo seu padrasto há aproximadamente três semanas.

Segundo a vítima, o suspeito ia em seu quarto, por volta das 5 horas da manhã, e abusava dela até o irmão, de 1 ano de idade acordar. Ainda segundo ela, era ameaçada pelo suspeito caso contasse o crime para alguém.

Então, a mãe da criança esperou seu companheiro acordar e, após um tempo, foi até o quarto da filha e flagrou o homem tentando beijar a menor. Neste momento, ela retirou o homem do local e acionou a Polícia Militar.

Aos policiais, o homem informou que as acusações são falsas e que sempre ia ao quarto dar “bom dia” e se despedir da criança quando saía para trabalhar. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.