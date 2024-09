Suspeito de matar idoso por causa de gado em Cachoeiro está foragido

A Polícia Civil procura o suspeito de matar o idoso Marcos Pacífico Vieira, de 71 anos, na manhã do dia 13 de agosto, na localidade de Olho D’Água, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, o suspeito está sendo procurado e há um mandado de prisão contra ele.

De acordo com a Polícia Militar, no dia do crime, uma testemunha relatou aos policiais militares que foi junto com a vítima até a propriedade de um indivíduo para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda e estavam naquela propriedade.

Leia também: Polícia Rodoviária Federal realiza “Operação Carga Pesada” na BR-101

No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros, porém, após a vítima negar, o suspeito sacou uma arma e disparou contra ele. O suspeito fugiu do local e a arma usada no crime foi entregue aos militares pela irmã dele.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.