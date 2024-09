Homem morre e outro fica ferido após serem baleados em Anchieta

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados na manhã deste sábado (21), no bairro Avilan, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações preliminares da Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas estavam em uma moto, passando pelas ruas do bairro, quando foram surpreendidos pelo suspeito, que estava armado em outra moto, atirou e fugiu em seguida.

As vítimas foram atingidas pelos disparos e caíram no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorreu para o Pronto Atendimento Municipal. Um dos baleados não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal estão realizando buscas pelo autor do crime. Até o momento não foi localizado.