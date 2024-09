Crianças são socorridas após incêndio em vegetação em Mimoso do Sul

Algumas crianças foram socorridas ao hospital após inalarem fumaça de um incêndio em vegetação próximo de residências no bairro Pinicão, em Mimoso do Sul, na tarde da última segunda-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para irem à Rua Crispim Braga, onde estaria ocorrendo um incêndio em vegetação. Populares contaram que o suspeito de atear o fogo era um homem com boina na cabeça, sacola azul nas mãos e camisa escura.

Entretanto, quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito com as mesmas características. O homem, conhecido como “Maluco Beleza”, próximo ao fogo e observando as chamas. Questionado, ele confessou o fato e disse que ateou fogo na vegetação para que ficasse limpa. Além disso, o local estava muito seco e com várias casas próximas.

Moradores contaram que tentaram conversar com o homem para que não colocasse fogo na vegetação, porém, ele não obedeceu e continuou a colocar as chamas. Por causa da fumaça, algumas crianças foram levadas para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul.

O suspeito foi conduzido sem o uso de algemas para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões e maus-tratos.