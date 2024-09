Passagem de frente fria traz chuva ao ES nesta terça (17); confira a previsão

A terça-feira (17) tem mudança nas condições do tempo devido a passagem de uma frente fria no ES. De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, trechos da metade sul do estado e da região Nordeste tem aumento de nuvens ao longo do dia com chance de chuvas fracas e isoladas, assim a temperatura diminui um pouco nessas áreas.

Nas demais áreas o sol predomina, sem chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba e são esperadas rajadas no litoral da região Sul.

Na Grande Vitória, variação de nuvens ao longo do dia com chance de chuva fraca e isolada em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens ao longo do dia com chance de chuva fraca e isolada em alguns momentos no Sul do ES. Vento moderado a forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens ao longo do dia com chance de chuva fraca e isolada em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens ao longo do dia com chance de chuva fraca e isolada em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.