Criminosos invadem casa e família é rendida em Mimoso do Sul

Uma família ficou na mira de criminosos armados após ter a casa invadida no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, na madrugada do último sábado (28).

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, a vítima contou que estava em casa com seu filho, quando teve a residência invadida por quatro criminosos, sendo que um deles estava portando um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma submetralhadora, realizando ameaças físicas e psicológicas.

Além disso, a vítima relatou que teve o braço amarradi com uma corda. Nisso, os criminosos conseguiram roubar uma espingarda calibre 12, carregada com cinco munições, que era de seu marido. Ao perceber a ação, o filho da vítima conseguiu pegar o telefone e ligar para o pai, que ligou para o amigo da família que é PM. Ele foi ao local e trocou tiros com os criminosos. Em seguida, o grupo fugiu e se escondeu em uma casa próxima.

Leia também: Sete pessoas são socorridas após acidente na ES 164, em Vargem Alta

Então, os militares foram até a residência, cercaram o local, mas um dos suspeitos correu para os fundos da casa e pulou em um rio em direção ao Estado do Rio de Janeiro. A arma roubada foi localizada debaixo de folhas secas dentro de uma baia de cavalo. Uma mulher foi capturada pelos militares e confessou a participação no crime.

Sendo assim, a mulher foi encaminhada para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com a arma apreendida.