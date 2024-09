Cuíca mostra força política com a maior carreata da história de Calçado

No último domingo (15), São José do Calçado, no Caparaó, se destacou novamente na região ao receber a maior carreata política de todos os tempos.

A carreata promovida pelo atual prefeito Antônio Cuíca (PSB), que busca a reeleição, contou com a presença do deputado federal Gilson Daniel (Podemos) e dos deputados estaduais Tyago Hoffymann (PSB) e Vandindo Leite (PSDB), além do candidato a vice-prefeito Maurício do Hospital (PSDB).

A cidade literalmente parou, com o trânsito congestionado e uma multidão animada que gritava em apoio ao atual prefeito. Segundo dados dos organizadores, mais de mil carros e 600 motos participaram do evento, que se tornou um marco político.

Em cima de um trio elétrico, Cuíca e suas lideranças discursaram sobre os avanços que a cidade alcançou, destacando o apoio do governador Renato Casagrande (PSB). A carreata percorreu as principais ruas do centro e também todos os distritos.

Prefeitos de outras cidades comentaram nunca ter visto um evento desse porte em Calçado e afirmaram que não será fácil igualar à mobilização promovida pelo prefeito Cuíca.