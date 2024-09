Das 35 candidaturas para prefeito no Caparaó, apenas três são mulheres

Entre os 13 municípios que compõem o território do Caparaó capixaba, no Sul do Espírito Santo, 35 registros de candidaturas para prefeito estão homologados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Dentre os candidatos, apenas três candidaturas à majoritária são de mulheres que buscam uma vaga no Executivo de seu respectivo município.

Os municípios do Caparaó que contam com candidaturas femininas registradas para o cargo de prefeita são: Bom Jesus do Norte, Ibatiba e Muniz Freire.

Foto: TSE | Maria Angélica de Oliveira Baptista

Em Bom Jesus do Norte, município localizado na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, a ex-vereadora Maria Angélica de Oliveira Baptista, 68 anos, filiada ao Agir, está na corrida eleitoral buscando uma vaga no Executivo.

Foto: TSE | Criziane Moreno Coelho Neves

Já a dentista Criziane Moreno Coelho Neves, 44 anos, atual vice-prefeita em Ibatiba, filiada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), busca ser a sucessora de Luciano Pingo à frente do Executivo na Terra dos Tropeiros.

Foto: TSE | Vilma Soares Louzada

A vereadora em exercício no município de Muniz Freire, Vilma Soares Louzada, 66 anos, filiada ao Partido Liberal (PL), está na caminhada postulando a vaga de prefeita na Cidade Amizade.