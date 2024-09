Quanto ganha o prefeito? Veja os salários na região do Caparaó

O salário dos prefeitos na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo, não segue um padrão pré-determinado e variam entre R$ 10 mil e R$ 17 mil em valores brutos.

Da mesma forma que ocorre em todas as cidades do Brasil, cada município capixaba tem autonomia para definir, junto a sua Câmara Municipal, o salário do chefe do Executivo. A princípio, é a partir do pagamento do salário dos prefeitos que geralmente são determinados quanto irão ganhar os outros servidores do município, como secretários e assessores.

Leia Também: AO VIVO | Confira a entrevista com Paulino, candidato a prefeito em Irupi

Em uma busca no Portal Transparência das cidades do Caparaó, o AQUINOTICIAS.COM levantou o salário bruto dos prefeitos dos municípios da região. Esses valores não levam em consideração os descontos aplicados.

A definição do salário de um prefeito é fixada por lei municipal, elaborada e aprovada pela Câmara Municipal, e sancionada pelo próprio prefeito ou pelo seu sucessor.

O valor imposto precisa obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe limites de gastos com pessoal conforme a arrecadação de cada município. É também necessário respeitar o teto constitucional de R$ 44.008,52, que corresponde ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lista que compõem os 13 municípios do Caparaó

Município: Guaçuí

Prefeito: MARCOS LUIZ JAUHAR

Valor do Nível Salarial: R$ 17.756,80

=====================================================================================

Município: Iúna

Prefeito: ROMARIO BATISTA VIEIRA

Valor do Nível Salarial: R$ 16.685,46

=====================================================================================

Município: Ibatiba

Prefeito: LUCIANO MIRANDA SALGADO

Valor do Nível Salarial: R$ 15.619,94

=====================================================================================

Município: Jerônimo Monteiro

Prefeito: SERGIO FARIAS FONSECA

Valor do Nível Salarial: R$ 15.591,53

=====================================================================================

Município: Irupi

Prefeito: EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA

Valor do Nível Salarial: R$ 15.200,41

=====================================================================================

Município: Muniz Freire

Prefeito: GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Valor do Nível Salarial: R$ 14.215,66

=====================================================================================

Município: Ibitirama

Prefeito: AILTON DA COSTA SILVA

Valor do Nível Salarial: R$ 13.971,90

=====================================================================================

Município: Apiacá

Prefeito: FABRICIO GOMES THEBALDI

Valor do Nível Salarial: R$ 13.500,00

=====================================================================================

Município: Dores do Rio Preto

Prefeito: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO

Valor do Nível Salarial: R$ 13.043,23

=====================================================================================

Município: Alegre

Prefeito: NEMROD EMERICK

Valor do Nível Salarial: R$ 13.000,00

=====================================================================================

Município: Divino de São Lourenço

Prefeito: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

Valor do Nível Salarial: R$ 11.906,45

=====================================================================================

Município: São José do Calçado

Prefeito: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

Valor do Nível Salarial: R$ 10.000,00

=====================================================================================

Município: Bom Jesus do Norte

Prefeito: ANTONIO GUALHANO AZEVEDO

Valor do Nível Salarial: R$ 10.000,00