Delegado capixaba conquista medalha de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu

O delegado capixaba Alexandre Campos, conhecido como “Delega”, disputou o Campeonato Mundial de Jiu-jitsu neste fim de semana, realizado em Las Vegas, conquistando a medalha de bronze na competição.

O lutador capixaba da IBJJ, maior federação de jiu-jitsu na categoria superpesado, começou a praticar jiu-jitsu aos 16 anos de idade e, já é faixa preta há mais de 15 anos. O atleta vem se preparando desde abril para esta competição e fez quatro lutas duras até chegar ao pódio.

“Nas quartas de final eu ganhei de um ex-campeão mundial. Esse resultado é fruto de um treinamento intenso, significa muito pra mim. Eu me inspiro nos meus amigos que estão vendo as lutas, nos meus colegas de treino e principalmente na minha família, que é a minha base. Tento mostrar aos meus filhos que você tem que se esforçar para conquistar as coisas e ser grato a Deus por qualquer vitória.” declarou Delega.

“Os próximos passos em minha jornada são claros e decisivos. Meu compromisso é, primeiramente, voltar a prender os bandidos que ameaçam a segurança e a paz no Espírito Santo. A missão de garantir a proteção e o bem-estar da nossa comunidade é uma responsabilidade que levo muito a sério. Continuarei a aplicar toda a minha dedicação e habilidades para enfrentar as ameaças e assegurar que aqueles que quebram a lei sejam devidamente responsabilizados. Além disso, estou focado em me preparar para os próximos desafios que surgirem em minha trajetória. O treinamento contínuo é essencial para manter a excelência e a eficácia em todas as minhas responsabilidades. Seja aprimorando técnicas específicas ou fortalecendo meu condicionamento físico e mental, cada sessão de treino é uma oportunidade para estar mais bem preparado para qualquer situação que se apresente.”

Alexandre Campos em 2022 foi medalha de prata no Campeonato Mundial AJP, em Abudabi. Em 2023, o capixaba conquistou o terceiro lugar na categoria faixa preta Master/Super Pesado e na categoria Absoluto. Já em 2024, conquistou a medalha de bronze no campeonato mundial de Las Vegas, totalizando quatro medalhas. Isso o sagra como o maior medalhista Mundial Master em faixa preta, do Estado do Espírito Santo.

“Meus agradecimentos a família Nado Jiu-jitsu e Leonardo Tapias. A Marina Lounge e o Topo do Céu, representados nas figuras de Ismael e Marco Antônio, que sem eles nada disso estaria ocorrendo, e aos quimonos Dvefight”, finalizou.