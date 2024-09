Dez Milhas Garoto: como se preparar nos últimos dias antes a prova

A contagem regressiva está chegando ao fim. Faltam apenas sete dias para a 33ª edição das Dez Milhas Garoto, que será neste domingo (29), no Espírito Santo. Mais de 15 mil corredores, vindos de diferentes regiões do país, se preparam para enfrentar os 16.093 metros da tradicional prova, com largada na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha.

Na fase final de preparação para correr 16km, o treinador Wanderlei Oliveira compartilha orientações para os participantes, especialmente os atletas amadores, independentemente do nível de performance. “O foco agora deve ser na qualidade dos treinos, especialmente considerando a especificidade da competição”, explica ele, que é corredor desde 1965 e um dos técnicos de atletismo mais experientes do Brasil.

Confira cinco dicas de Wanderlei Oliveira para os últimos treinos antes das Dez Milhas Garoto 2024:

1- Rodagem (Trabalho Aeróbio)

Mantenha o ritmo planejado durante os treinos de rodagem. A capacidade aeróbia é fundamental para suportar o ritmo constante ao longo da prova. Evite exageros e observe sua respiração a cada passada. Ela deve estar ritmada e você jamais deve ficar ofegante. Lembre-se de que os treinos de rodagem têm como principal objetivo a melhoria da capacidade aeróbia para que mantenha um ritmo constante para completar o percurso de 16km.

2- Velocidade (Trabalho Anaeróbio)

O cuidado com os treinos de velocidade precisa ser maior. Evite realizar tiros mais rápidos do que o necessário. Lembre-se de que o ápice deve ser atingido no momento certo, evitando esgotamento prematuro. Os atletas amadores têm uma tendência em executar os tiros (fartlek, intervalado ou fracionado) em maior intensidade do que o necessário. Quando isso ocorre, o ápice chega antes do grande dia. No jargão do atletismo, isso significa “virar o meio-fio”. No momento mais importante, pode não ter forças para um excelente desempenho.

3- Recuperação

Dê atenção à recuperação. Seu organismo precisa de pelo menos 48 horas de descanso após treinos intensos (ou seja, jamais faça treinos fortes seguidos). Caso o cansaço persista, consulte um médico especializado em esporte. Lembre-se que atletas, especialmente os amadores, devem priorizar a saúde e a qualidade de vida. Redobre a atenção em relação às horas de sono. A grande pergunta é: o tempo está sendo suficiente para a recuperação?

4- Hidratação e Alimentação

Mantenha-se bem hidratado e observe sua alimentação, especialmente no período pré-prova. Fique atento caso ocorram sintomas como sonolência, tontura ou mal-estar. Estes são alguns dos indicadores de reposição inadequada de líquidos. Se persistirem, um médico deve ser consultado.

5- Exames Médicos (bônus)

Os exames médicos precisam estar em dia. Significa que não adianta pensar em uma bateria completa de testes a uma semana da prova. Porém, se você ainda não faz desse cuidado um hábito, é hora de mudar. Garanta sempre que a saúde esteja em perfeitas condições para qualquer desafio. Não corra riscos.

“Participe da Dez Milhas Garoto com segurança e determinação. Siga as orientações para ter certeza de estar bem preparado para superar os obstáculos dessa emocionante corrida”, completa o técnico Wanderlei Oliveira.

Com essas dicas, você estará pronto para enfrentar as Dez Milhas Garoto com confiança, determinação e segurança. A largada da prova será a partir das 6h30, por ordem de categorias: cadeirante; elite feminino; elite masculino; pelotão premium; cadeirante com guia; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral.

Garotada e Cachorrida

A 21ª edição Corrida Garotada e a 3ª Cachorrida (corrida para cães e tutores) serão no dia 28 de setembro. As provas, criadas para integrar pais e filhos e tutores e seus cachorros já estão com inscrições encerradas, assim como as Dez Milhas Garoto.

SERVIÇO

33ª 10 Milhas Garoto

Data: 29 de setembro de 2024

Horário da largada: A partir das 6h30

Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo – Praia de Camburi

site: www.dezmilhasgaroto.com.br

21ª Corrida Garotada

Data: 28 de setembro de 2024

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 – Enseada do Suá – Vitória a partir das 9h

Site: www.corridagarotada.com.br

2ª Cachorrida

Data: 28 de setembro de 2024

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Rua Victor Civitta (Próximo ao acesso D do Shopping Vitória) – Enseada do Suá – Vitória, a partir das 6h50min

Site: www.cachorrida.com.br

