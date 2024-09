Dia do Turismo: 3 números que mostram o impacto do setor na economia do ES

O Espírito Santo é um estado com enorme potencial turístico e que oferece uma diversidade de atrações que vão desde as praias paradisíacas do litoral até as montanhas e cachoeiras da região serrana. O turismo rural, as experiências gastronômicas e culturais e o turismo religioso colocam o estado capixaba no mapa como um destino versátil e em ascensão.

“Novas abordagens de turismo estão sempre surgindo, trazendo inovações para o setor. O turismo de experiência, por exemplo, coloca o turista no centro da atividade, permitindo que ele vivencie de forma intensa a gastronomia, a natureza e a cultura local. Para os pequenos negócios, isso representa uma chance de tornar seus produtos mais competitivos e aumentar a produtividade”, reforça Renata Vescovi, gestora do Polo Sebrae de Turismo de Experiência.

No Dia Mundial do Turismo, celebrado nesta sexta-feira (27), conheça os números que revelam o impacto e as oportunidades desse setor para o Espírito Santo e entenda por que investir no turismo é uma aposta estratégica para o futuro econômico do estado.

1. Mais de 60 mil negócios movem o turismo no ES

Atualmente, o Espírito Santo abriga mais de 60 mil negócios ligados ao turismo, o que representa 11,5% do total de empresas no estado, segundo dados da Receita Federal compilados pelo DataSebrae. A maioria dessas empresas são microempreendedores individuais (MEIs), que respondem por 74,69% do setor.

Com 50% dos negócios concentrados na Região Metropolitana e 17% no Sul, Vitória se destaca como a cidade com maior número de empresas ativas: 7.168. Além disso, 86,25% dessas atividades estão no segmento de serviços, evidenciando a importância do turismo para a geração de empregos no estado.

2. 187 mil pessoas vivem do turismo em território capixaba

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, analisados pelo Instituto Jones dos Santos Neves no primeiro semestre deste ano, o setor de turismo envolve diretamente 187.582 pessoas no Espírito Santo, o que corresponde a 9,1% do total de ocupados no estado. Desse número, 129.217 estão em atividades formais e 58.365 atuam de forma informal. Os principais segmentos são alimentação, com 101.660 pessoas, e transporte, com 64.335.

3. Em apenas cinco meses, setor ganhou mais de 1.200 novas empresas

De acordo com dados do DataSebrae, o Espírito Santo registrou um saldo positivo de 1.252 novas empresas no setor de turismo até maio de 2024. O levantamento considera a diferença entre aberturas e fechamentos de negócios nas atividades características do turismo. Isso indicando um crescimento no número de empreendimentos voltados para o setor no estado.

No Dia do Turismo, Sebrae/ES anuncia que vai investir mais de R$ 50 milhões no setor

Buscando fortalecer o turismo no Espírito Santo e mitigar possíveis perdas de arrecadação previstas pela reforma tributária, o Sebrae/ES vai investir R$ 50 milhões no setor. O recurso será aplicado em programas de capacitação para microempreendedores e pequenas empresas do setor turístico, nos próximos anos. Além disso, 40% dos atendimentos presenciais sendo direcionados aos empreendedores deste setor este ano.

A decisão de investir no turismo está alinhada com a necessidade de criar uma nova matriz econômica para o Espírito Santo até 2033. Isso quando a reforma tributária estará totalmente em vigor. A mudança nas regras de arrecadação de impostos, que passarão a ser cobrados no ponto de consumo em vez do local de produção, pode diminuir a receita de estados menores como o Espírito Santo.

Outra aposta da instituição para fortalecer o turismo capixaba é o Polo Nacional de Turismo de Experiência do Sebrae. Ele é destinado a empreendedores que querem desenvolver negócios voltados para o segmento e que passa a fazer parte do Complexo Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante.

“Estamos trabalhando para que a sede do Polo seja um grande laboratório onde será possível desenvolver e testar novas soluções. Além de abordagens para melhorar o atendimento aos nossos clientes”, ressalta Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.