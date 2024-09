Dia Mundial do Coração: Sesa alerta para cuidados cardiovasculares

No dia 29 de setembro, celebra-se o Dia Mundial do Coração. A data é dedicada à conscientização sobre a saúde cardíaca.

Além disso, muitas doenças e fatores de risco comprometem o bom funcionamento do coração. Por isso, a Secretaria da Saúde (Sesa) alerta a população capixaba para redobrar os cuidados com as doenças cardiovasculares.

“As doenças do coração estão entre as mais comuns e são algumas das principais causas de adoecimento e óbito no Brasil. A transição epidemiológica em nosso país, com o envelhecimento da população, faz com que estas condições se tornem cada vez mais prevalentes. Os cuidados com a saúde do coração devem começar desde cedo, com adoção de hábitos saudáveis”, orientou o médico cardiologista Werther Mônico Rosa, referência técnica cardiovascular da Sesa.

Segundo o profissional, a melhor conduta é prevenir as doenças cardiovasculares. Para isso, é essencial atentar aos fatores de risco. Além disso, eles podem ser hereditários, congênitos ou externos, como tabagismo e sedentarismo.

“Mas os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares são a pressão alta e o diabetes, doenças que têm tratamento e que demandam uma conduta constante por parte dos pacientes, como medicação, modificação da alimentação e prática de exercícios”, alertou a referência técnica.

Assim, para melhorar o prognóstico das doenças cardiovasculares, é essencial que a população adote certos cuidados. Além disso, é importante manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente e controlar o peso. Também é fundamental monitorar a saúde e evitar o tabagismo.

“O ideal é que a partir dos 40 anos, o paciente procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima para realizar o rastreamento de fator de risco e ser acompanhado”, informou o cardiologista Werther Mônico Rosa.

Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária à Saúde (APS), com atendimentos nas UBS, é onde o usuário pode dar início ao acompanhamento para os cuidados da saúde do coração. E é por meio da Linha de Cuidado, que o usuário também tem acesso desde a prevenção, com orientações; ao diagnóstico precoce; e ao tratamento em níveis crescentes de complexidade, além da reabilitação.