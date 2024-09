Diego Libardi aponta medidas para proteção das mulheres em Cachoeiro

Implantar um Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência está entre as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro Diego Libardi (Republicanos) para proteger as mulheres.

Em entrevista a Rádio Massa FM, ele destacou a política pública já implementada na capital do Espírito Santo, Vitória.

LEIA TAMBÉM: Governo do ES lança 2ª fase do programa CNH Social 2024

“O município tem que garantir a proteção para mulheres submetidas a situações de violência. É um tema grave e importante e sobre o qual temos muitas propostas”, escreveu o candidato em sua rede social.

Ele ainda aponta, que além do botão do pânico para mulheres com medida protetiva, a sua gestão pretende criar também um espaço de atendimento psicossocial e acompanhamento dessas mulheres, para garantir que estejam mais seguras e amparadas.