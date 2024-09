Governo do ES lança 2ª fase do programa CNH Social 2024

O Governo do Espírito Santo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), lançará a segunda fase do programa CNH Social 2024 nesta terça-feira (10), às 10h, no Palácio Anchieta, em Vitória. O evento contará com a presença do governador Renato Casagrande e do diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Durante o lançamento, as autoridades divulgarão o número de vagas disponíveis no novo edital, além dos requisitos para participação. Também será apresentado o cronograma com as datas de inscrição, publicação do resultado e início das matrículas.

Serviço:

Lançamento do programa CNH Social 2024

Data: 10/09 (terça-feira)

Horário: 10h

Local: Palácio Anchieta, Vitória