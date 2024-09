Diocese de Cachoeiro celebra o ‘Dia Nacional do Terço dos Homens’

O Dia Nacional do Terço dos Homens será comemorado pela segunda vez no Brasil no próximo domingo, 8 de setembro. A data coincide com a festa de Nossa Senhora do Amparo, co-padroeira da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Para celebrar este dia, estão programados eventos religiosos em diversas Paróquias e Comunidades Eclesiais de Base no sul do Espírito Santo.

“Isso é uma felicidade imensa para nós, porque foi um reconhecimento público das autoridades para nosso movimento que quer propagar a devoção ao santo rosário”, disse o coordenador diocesano do Terço dos Homens, Valdemiro Soares Abílio (Deco).

Em 25 de abril de 2023, foi sancionada a lei 14.558 que cria o Dia Nacional do Terço dos Homens, a ser celebrado todo dia 8 de setembro.

“Nós temos o Encontro Estadual que acontece sempre último sábado de maio no Convento da Penha, em Vila Velha, temos o Encontro Diocesano, realizado geralmente no mês de julho e que neste ano (2024), reuniu milhares de homens na Paróquia Nossa Senhora da Penha, no BNH e também a Romaria Nacional ao Santuário de Aparecida que acontece sempre em fevereiro, e reúne centenas de milhares de homens. Mas, não tínhamos aquela data oficial do movimento, um dia dedicado a isso, hoje temos”, disse Deco. Segundo ele, ao buscar a “base histórica” do movimento, chegou-se à data de 8 de setembro como dia de sua fundação, por isso, a celebração nacional ocorre nesta data.

Dia Nacional do Terço dos Homens

O Terço dos Homens é um movimento católico que foi criado por frei Peregrino em 8 de setembro de 1936, na Vila da Providência, hoje município de Itabi, Sergipe, com aproximadamente 200 homens. Atualmente, cerca de 2,5 milhões de homens são membros do movimento. Eles se reúnem em grupos para rezar o terço semanalmente em suas paróquias, capelas ou praças públicas.

O primeiro registro oficial do Terço dos Homens na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim aconteceu em 28 de maio 2003 na cidade de Castelo. Na ocasião um grupo formado por cinco homens reuniram-se na Igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora da Penha, para rezar o Santo Terço.

“Essa mobilização aconteceu, literalmente, como uma intervenção social. À época, havia um membro da comunidade paroquial com o péssimo hábito de repetir palavrões. Incomodados com isso, um grupo se mobilizou para, junto do ‘boca suja’, rezarem o Santo Terço semanalmente. Nesses encontros, ele perdeu o hábito e, até hoje, o Terço dos Homens resgata almas para Deus, em nossa diocese”, contou.

Terço dos Homens

Em comemoração ao segundo Dia Nacional do Terço dos Homens “por ser no domingo, sugerimos aos grupos que reúnem-se da melhor maneira possível, então haverá grupos reunidos nas comunidades, em algumas paróquias esse encontro será a nível paroquial e vamos em unidade rezar o Santo Terço, antes da missa”, explicou.

Em muitos lugares do país também será comemorado em 8 de setembro o dia municipal ou estadual do Terço dos Homens, também criados por lei. Nos estados, já são nove: Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amapá e Paraná.