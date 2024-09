Dor crônica: causas e tratamentos

A dor crônica é um problema que afeta milhares de pessoas. Sendo assim, quando uma dor dura mais de três meses e muitas vezes persistindo mesmo sem uma lesão visível, ela pode ser considerada uma dor crônica.

No entanto, essa condição não causa só desconforto físico, mas também prejudica a qualidade de vida. Principalmente porque gera medo, apreensão e limita as atividades diárias e o convívio social.

Leia também: Você sabe qual a diferença entre azia, refluxo e gastrite? Aprenda agora

Diversos fatores aumentam o risco de desenvolver dor crônica. Entre eles estão lesões anteriores maltratadas, comportamento sedentário, baixa qualidade do sono, tabagismo e fatores psicossociais, como ansiedade, depressão, estresse e preocupações excessivas. Compreender esses aspectos é essencial para definir a melhor abordagem terapêutica.

Para tratar adequadamente, é fundamental medir a intensidade da dor. Profissionais de saúde utilizam escalas numéricas e visuais para que o paciente possa descrever a dor de forma clara, permitindo um tratamento mais direcionado e eficaz.

De acordo com o Ministério da Saúde, muitos mitos cercam a dor crônica, o que pode agravar a situação. Acreditar que um único exame garante o diagnóstico ou que o repouso absoluto é a solução são equívocos. Levantar peso, quando feito corretamente, não agrava necessariamente a dor, e a cirurgia nem sempre é a única alternativa. A má postura, embora relevante, nem sempre é a principal causa.

Adotar hábitos saudáveis pode melhorar a qualidade de vida e ajudar a lidar com a dor crônica. Você deve praticar atividades físicas, reservar momentos de relaxamento, melhorar o sono e se dedicar a atividades prazerosas, pois essas medidas são importantes. Embora nem sempre consiga eliminar completamente a dor, é possível reduzi-la a níveis toleráveis, o que promove mais autonomia.

A prática de exercícios físicos é essencial para o manejo da dor crônica. Os profissionais recomendam caminhadas, alongamentos, esportes e hidroginástica. Além disso, você pode utilizar práticas integrativas como auriculoterapia, Lian Gong, meditação e yoga para aliviar os sintomas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.