Drone atinge porto na cidade de Eilat, no Sul de Israel

Um drone atingiu o porto da cidade de Eilat, no sul de Israel, nesta quarta-feira, 25, e um segundo foi interceptado pela Marinha israelense, disseram os militares israelenses.

Os serviços de resgate de Israel afirmaram que duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Imagens transmitidas pela mídia israelense mostraram uma nuvem de fumaça na área do porto e pelo menos um edifício danificado.

O exército disse que os drones foram identificados ao se aproximarem pelo leste.

Fonte: Associated Press

Estadao Conteudo

