Dupla é detida e drogas apreendidas durante abordagem em Guaçuí

Na noite da última terça-feira (24), os policiais militares da Força Tática apreenderam um menor e detiveram um jovem, de 23 anos, durante abordagem no bairro Vale do Sol, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais receberam denúncias anônimas de tráfico no local, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Após avistarem as viaturas, os dois suspeitos fugiram, porém, foram alcançados e abordados.

Leia também: PM prende no ES grupo suspeito de assalto à residência em MG

Durante a fuga, um dos suspeitos dispensou uma sacola com 172 pedras de crack, 43 pinos de cocaína, R$ 20,00, além de material para embalar as drogas.

O menor informou que foi contratado pelo outro suspeito, de 23 anos, para auxiliar no tráfico. Diante do flagrante, o menor foi apreendido e o suspeito, de 23 anos, detido e ambos encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.