PM prende no ES grupo suspeito de assalto à residência em MG

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), prendeu, na manhã desta terça-feira (24), em Fundão, no Norte do Espírito Santo, quatro indivíduos suspeitos de cometerem um assalto a uma residência no município mineiro de Aimorés, no início desta manhã.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam informações da PCES de que indivíduos envolvidos em um roubo em Aimorés, Minas Gerais, estariam se deslocando em fuga, sendo acompanhados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em direção ao município da Serra, passando por Praia Grande, Fundão.

De posse das informações e características dos suspeitos, os militares iniciaram o patrulhamento na região indicada e localizaram o veículo usado pelos indivíduos na rodovia ES-124, no bairro Direção, em Fundão. Foi dada ordem de abordagem com sinais sonoros e luminosos, no entanto, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga.

Leia também: Foragido da justiça é preso na BR-262, em Domingos Martins

As guarnições iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo. Durante a revista pessoal e no automóvel, os militares encontraram uma faca, dois revólveres calibre 38, dez munições de mesmo calibre, R$ 4.253,00 em espécie, $25 dólares, 53 joias de diferentes tipos, uma placa de ouro de sete gramas, sete celulares, uma touca balaclava e um boné, além de 14 garrafas de uísque.

Os quatro suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Fundão, onde todo material apreendido foi entregue, e a ocorrência se encontra em andamento.