Festival Música Sem Fronteiras traz atrações locais e nacionais gratuitas

O Festival Música Sem Fronteiras é um evento que promove o intercâmbio entre músicos, com a participação de artistas, professores e estudantes, para a realização de atividades culturais e formativas, todas abertas ao público e gratuitas.

Neste ano, o festival terá como convidados o compositor, cantor e pianista Arrigo Barnabé e o pianista, compositor e arranjador André Mehmari, que farão apresentações no Parque Cultural Casa do Governador e também vão ministrar masterclasses, que vão acontecer na Faculdade de Música (Fames). Além deles, o violonista, compositor e cantor Miguel Rabello se apresenta no HubES+, Centro de Vitória.

“Nesta edição do festival, queremos proporcionar um ambiente de criatividade e inovação, para que os participantes explorem suas fronteiras musicais, quebrem paradigmas e sejam protagonistas de novas formas de pensar e fazer música. Uma programação com diversidade musical e várias opções de ótimos encontros, sempre com a participação do público”, afirmou o diretor da Fames, Fabiano Araújo.

As atividades formativas terão a participação dos professores da Fames Bruno Ishisaki, Paulo Rosa e Paulo Eduardo Almeida, que vão apresentar uma mesa-redonda sobre Música de Concerto e a Música Popular, além da professora Luciana Rosa, responsável pela palestra “Sobre o conceito de Música Popular” e o professor Victor Polo, que apresentará o workshow “O universo do violão solo brasileiro”. Para se inscrever nas oficinas, acesse o site: https://forms.gle/T4ax4GMnsymkwsM47.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, o evento promove a integração entre estudantes, profissionais, instituições e público capixaba, oferecendo formação e muita música com uma programação qualificada e plural. “O Festival Música Sem Fronteiras é uma oportunidade de celebrar a diversidade de formas musicais no sentido global, de diferentes épocas, além de oferecer aos alunos da Fames encontros musicais transformadores”, ressaltou.

O público também terá a oportunidade de conferir a Orquestra Popular de Câmara (Opoc) da Fames em um concerto inédito com André Memari. A Oficina de Choro da Fames, liderada pelo professor Nelson Gonçalves Jr., se apresentará juntamente com Miguel Rabelo e a cantora Julia Nali, além de ministrarem juntos um concerto didático aberto ao público.

Para as apresentações realizadas no Parque Cultural Casa do Governador, é necessário a retirada de ingressos antecipadamente. Serão disponibilizados 1.200 ingressos por dia e podem ser retirados duas unidades por CPF. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

O Festival Música Sem Fronteiras é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), Fames, em parceria com o HubES+, do Governo do Estado.