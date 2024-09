Educação Inclusiva: seminário internacional acontece no ES

A inclusão é um pilar fundamental no mundo, em especial na educação escolar. Ciente disso, o Serviço Social da Indústria (Sesi) Nacional em parceria com a Federação de Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Sesi ES realizam nnesta quarta-feira (4), a partir das 8h30, o 2º Seminário Internacional de Educação Inclusiva.

Esta edição abordará os desafios e as práticas de inclusão no contexto escolar e acontece no Teatro do Sesi, em Jardim de Penha, em Vitória, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Sesi Nacional. Clique aqui e acompanhe .

Um dos convidados para falar sobre o tema ‘Educação Inclusiva – Um caminho de deveres e direitos humanos’ será o professor de Educação Especial da Universidade de Lisboa e membro do Conselho Nacional de Educação de Portugal, David Rodrigues.

Para o superintendente do Sesi ES, Geferson Luiz dos Santos, a educação inclusiva é muito mais do que um conceito. “É um compromisso que assumimos para garantir que cada aluno, independentemente de suas particularidades, tenha acesso a uma educação de qualidade. No Sesi ES, tratamos esse tema com a seriedade que ele merece. Nossas escolas estão preparadas para acolher, adaptar e oferecer um ambiente onde todos possam aprender e se desenvolver plenamente”, afirma.

O Seminário também contará com palestras da procuradora regional do Ministério Público Federal, Eugênia Augusta Gonzaga; da doutora em educação e docente na Universidade Federal de Goiás (UFG), Denise Oliveira Alves; e da pedagoga e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Rosângela Machado. Para a mediação das palestras: Kátia Marangon Barbosa, gerente do Centro Sesi de Formação em Educação do Sesi; Marina de Oliveira Nogueira, professora do AEE do Sesi Centro de Atividades Arlethe Zorzanelli Buaiz (Sesi Cobilândia).

Em julho deste ano, a Findes promoveu o I Seminário Internacional de Educação, abordando análises e proposições de ações para a melhoria da educação no Brasil. “Agora, teremos mais uma oportunidade de enriquecer a experiência educacional de todos os nossos estudantes. O Seminário Internacional de Educação Inclusiva permitirá trocar experiências, discutir desafios e aprimorar continuamente nossas práticas”, ressaltou Geferson.

Confira a programação do evento:

08h30 – Abertura.

09h – Apresentação da Orquestra Camerata Sesi.

09h40 às 11h – Palestra: Educação Inclusiva – Um caminho de deveres e direitos humanos.

Ministrante: David Rodrigues, professor de Educação Especial da Universidade de Lisboa e membro do Conselho Nacional de Educação de Portugal.

Mediadora: Kátia Marangon Barbosa, gerente do Centro Sesi de Formação em Educação do Sesi.

11h às 12h30 – Roda de conversa: “Cum versare – Reinventar a escola para não deixar ninguém para trás”.

Ministrantes: Eugênia Augusta Gonzaga, procuradora regional do Ministério Público Federal, e Denise Oliveira Alves, doutora em educação e docente na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Mediadora: Marina de Oliveira Nogueira, professora do AEE do Sesi Centro de Atividades Arlethe Zorzanelli Buaiz (Sesi Cobilândia).

16h às 17h30 – Palestra: Inclusão e a voz pedagógica da escola.

Ministrante: Rosângela Machado, pedagoga e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

17h30 – Relato de experiências sobre a Educação Inclusiva no Sesi ES.

Participantes: Silvana Brunele Supelete, diretora do Centro de Atividades Eurico de Aguiar Salles Margareth (Sesi Linhares); e Margareth Cardoso Duarte, diretora do Centro de Atividades Jones dos Santos Neves (Sesi Cachoeiro de Itapemirim).

17h40 – Lançamento do Caderno de Resumos do 1º Seminário de Educação Inclusiva.

Ministrante: Kátia Marangon Barbosa, gerente do Centro Sesi de Formação em Educação do Sesi.

18h às 18h20 – Encerramento com apresentação do Grupo Revoada – Vitória Down.

O evento é direcionado para convidados da área da educação, mas também será transmitido ao vivo pelo YouTube do Sesi. Clique aqui e acompanhe .