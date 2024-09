Eliminatórias: com novidades, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira foi convocada pelo treinador Dorival Jr. na tarde desta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os 23 atletas convocados para representar a Seleção Brasileira no dia 10 de outubro, diante dos chilenos, no Nacional de Santiago, em Santiago, e no dia 15, contra os peruanos, no Mané Garrincha, em Brasília.

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para o dia 7 de outubro, em São Paulo (SP). A delegação será chefiada por Yuri Romão, presidente do Sport.

O Brasil ocupa a quinta posição da tabela de classificação para o Mundial, com dez pontos. O Chile é o nono colocado, com cinco pontos, seguido do Peru, em décimo lugar, com três pontos.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assistiu ao evento, ao lado do vice-presidente da CBF e presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima e do presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira.

Convocados para Seleção Brasileira:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Guilherme Arana – Atlético-MG

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Bremer- Juventus

Éder Militão – Real Madrid

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Rodrygo – Real Madrid

ATACANTES

Endrick – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Vinicius Júnior – Real Madrid

Gabriel Martinelli – Arsenal

Fonte: CBF