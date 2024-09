Equipe do ES goleia San Marcelino no Mundial de Clubes de beach soccer

A busca pelo título mundial de futebol de areia começou para o Espírito Santo, com uma estreia “para ninguém botar defeito”. A equipe do São Pedro goleou o San Marcelino, de El Salvador, pelo placar de 9 a 1, na rodada de abertura do Mundial de Clubes de beach soccer feminino.

A partida aconteceu no início da manhã desta terça-feira (17), na arena da Praia de Alghero, em Sardenha, na Itália. O grande destaque da partida foi a pivô Sil, que marcou quatro gols. A ala Taii balançou a rede duas vezes, com Adri, Mayara e Jasna completando o placar.

Mesmo com a goleada, o São Pedro termina a primeira rodada na 2ª posição do Grupo B. O motivo é que na outra partida da chave, as polonesas do Red Devils Ladies massacraram o time do Marseille, da França, por incríveis 11 a 1. Com isso, a equipe da Polônia fica à frente das brasileiras por dois gols de saldo.

Próximo jogo

O São Pedro Beach Soccer volta à quadra na manhã desta quarta-feira (18), às 7h30 (horário de Brasília), quando enfrenta a equipe do Cali (EUA), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes feminino. A competição se desenrola até domingo (22).