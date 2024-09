ES é o primeiro Estado a se tornar apoiador do Pacto Brasil

A Secretaria de Estado Controle e Transparência (Secont) assinou, nessa segunda-feira (16), o Termo de Compromisso de Apoiador Institucional do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, tornando o ES o primeiro Estado apoiador do projeto em todo o País. A parceria foi construída por meio da Rede Nacional de Integridade Privada e a colaboração foi formalizada pela Controladoria-Geral da União (CGU).

O Pacto Brasil é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU). Esse programa tem como objetivo estimular as empresas com atuação no território nacional a assumirem publicamente um compromisso com a integridade no ambiente privado. Atualmente, o programa já conta com a adesão de 141 empresas e dezenas de entidades estão articulando a adesão na condição de apoiador institucional.

Importância do Pacto Brasil para o ES

O secretário de Integridade Empresarial da Controladoria-Geral da União, Marcelo Pontes Vianna, destacou a importância da adesão do Espírito Santo ao programa. “É uma grande satisfação para a CGU ver o Pacto Brasil crescendo e, mais do que isso, também ver o interesse e o compromisso de instituições de credibilidade no País, como a Secont, ao aderir e se tornar uma importante apoiadora desse movimento. Tenho certeza que, ao longo dos próximos meses, promoveremos ações importantes dentro dessa parceria para estimular o fortalecimento da integridade privada tanto no Brasil quanto no Espírito Santo”, pontuou.

Para o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, o apoio ao Pacto Brasil é um reflexo do compromisso da Secretaria com a promoção da integridade e transparência nos negócios capixabas. “Estamos entusiasmados com a oportunidade de contribuir para uma cultura empresarial cada vez mais ética e responsável. Essa parceria será fundamental para elevar os padrões de governança e fortalecer a confiança no setor privado no Espírito Santo. Nosso objetivo é ser um exemplo positivo e inspirar outras instituições a adotarem práticas similares”, salientou.

Sob essa mesma perspectiva, o subsecretário de Estado de Integridade, Alexandre Falcão, ressaltou que a adesão pioneira do ES é um marco para a Secretaria. “O nosso pioneirismo não apenas destaca o Estado como um modelo de boas práticas, mas também desempenha um papel essencial na definição de novos padrões para o setor privado em todo o País. Como subsecretário de Integridade, me sinto honrado de fazer parte desse projeto tão benéfico em âmbito estadual e nacional”, disse.

Sobre o Pacto Brasil

O Pacto Brasil pela Integridade Empresarial é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU). O programa visa promover uma cultura de integridade e ética no setor privado no Brasil e tem como foco estimular empresas a assumirem publicamente um compromisso com a integridade, criando um ambiente de negócios mais transparente e responsável.

O programa aceita a adesão de associações, sindicatos, federações, confederações e órgãos públicos de todas as esferas, que se comprometem a promover o ingresso de empresas no programa junto à CGU. Ao aderir ao Pacto, as empresas se comprometem a adotar práticas e políticas que previnam corrupção, fraudes e outras formas de irregularidades.