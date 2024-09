Evento discute soluções inovadoras para cidades capixabas

Matheus Ogginoni, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e mestre em Engenharia de Telecomunicações vai conduzir um painel sobre inteligência artificial na abertura da sexta edição do InovaES, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro, na Escola Misael Pinto Netto, em Aracruz.

O evento, com entrada gratuita, terá uma extensa programação voltada para o debate de soluções inovadoras para o desenvolvimento das cidades capixabas.

Ainda no primeiro dia do evento, serão discutidos temas como segurança da informação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conduzido pelo especialista em segurança da informação Gilberto Sudré, autor de diversos livros na área; a importância dos dados para as cidades inteligentes, com os economistas Rodrigo Franklin e Vitor Daher.

Já no segundo dia, o público vai poder participar de paineis e mesas-redondas sobre temas como inovação no saneamento, no meio ambiente e nos serviços públicos, soluções logísticas inovadoras para e-commerce e profissões do futuro.

O evento terá ainda, em sua programação, um desafio de startups, onde os participantes vão propor soluções em várias áreas, que serão julgadas por um comitê especializado. Os três primeiros colocados vão receber premiações em dinheiro.

O InovaES tem apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e do Sebrae.

Serviço

InovaES, em Aracruz

Data: 24 e 25 de setembro, a partir das 9h30

Local: Rua General Aristides Guaraná, 38 – Centro de Aracruz

Entrada gratuita