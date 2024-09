Escola de Cachoeiro é premiada após iniciativa pedagógica

A Escola Estadual Wilson Resende, em Cachoeiro de Itapemirim, representou o Espírito Santo entre as 32 finalistas do Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero. O Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) promoveu o prêmio.

Além disso, o prêmio visa identificar e apoiar iniciativas pedagógicas. Ele também dá visibilidade às ações que promovem a equidade étnico-racial e de gênero na Educação Básica.

Os professores Ojuobá Pedro Francelino Amador, Hellen Rosa Francischetto, Nathacha Pôncio Gava e Fabiana Brito Gava apresentaram o projeto “Autodeclaração: um caminho para equidade” e foram premiados.

O projeto promoveu a equidade racial e combateu o racismo na instituição. Também considerou problemas de evasão e transferência escolar, muitas vezes causados pela sensação de não pertencimento ao ambiente educacional.

“É difícil descrever o que senti quando recebemos a premiação. Foi um misto de dever cumprido e” o que vamos fazer agora”? Essa luta não acaba aqui. Ver as ações desenvolvidas na escola, pelos professores engajados nessa missão, sendo reconhecidas nacionalmente mostra que estamos no caminho certo. Ainda falta muito a ser percorrido no nosso sistema de educação e justiça, parafraseando Nilma Lino Gomes ‘Dá para esperançar? Eu acho que sim’”, afirmou o professor Ojuobá Pedro Francelino Amador.