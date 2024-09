3º Prêmio da Música Capixaba anuncia semifinalistas

O 3º Prêmio da Música Capixaba apresenta os semifinalistas das 26 categorias. A partir de então, o público poderá votar em seus favoritos a partir de segunda-feira (30). A votação segue aberta até o dia 7 de outubro.

Além disso, após a curadoria técnica e artística, o prêmio abre espaço para o público. Eles poderão escolher, entre os semifinalistas, um dos quatro finalistas de cada categoria.

Este é o momento de eleger seu favorito ou se encantar pela diversidade musical do Espírito Santo. Uma novidade este ano é o retorno de “Show ao Vivo” e a nova categoria técnica “Intérprete de Libras”.

Posteriormente, serão conhecidos os quatro finalistas de cada categoria. A escolha do público se unirá às escolhas da curadoria.

Neste ano, quatro mulheres importantes no mercado musical compõem a curadoria: Naila Agostinho (Sony Music Brasil), Renata Gomes (Virgin Music Brasil), Juliana Medeiros (Globo) e Flávia César Paixão (Warner Chappell Music).

A MM Projetos Culturais e a Secretaria da Cultura (Secult) realizam o prêmio. Além disso, tem o patrocínio da ArcelorMittal pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc) e o apoio da Ufes e TVE. Sendo assim o Prêmio da Música Capixaba valoriza a cena musical do estado.

Por fim, os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação no dia 29 de outubro, no Teatro da Ufes. O evento será transmitido ao vivo pela TVE.

Serviço:

Início do Voto Popular do 3º Prêmio da Música Capixaba

Data: 30 de setembro a 7 de outubro

Local: www.premiodamusicacapixaba.com.br

Cerimônia de Premiação: 29 de outubro

Local: Teatro da Ufes – Vitória

Horário: 19h (com transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal do prêmio no youtube)

Informações: @premiodamusicacapixaba / (27) 3376-1674 / Whatsapp: (27) 99930.1103

Veja a lista dos semifinalistas aqui.