Escola de Guaçuí promove roda de conversa com líder quilombola

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio Carneiro Ribeiro, localizada em Guaçuí, realizou, na última semana, uma roda de conversa com Dona Lena, importante personagem da Comunidade Quilombola do Córrego do Sossego. A iniciativa, coordenada pelo professor Eduardo Machado, teve como objetivo promover uma educação etnocultural com a comunidade escolar.

Dona Lena nasceu e foi criada na Comunidade Quilombola do Córrego do Sossego, também localizada em Guaçuí. Seguindo o legado de seus pais, ela participa ativamente da preservação e disseminação da cultura quilombola. Dona Lena é uma liderança ativa em busca de direitos e recursos para toda a comunidade. Hoje, mãe e avó, faz palestras sobre a cultura e o dia a dia da comunidade, a fim de promover uma educação antirracista.

Durante a atividade, os estudantes puderam conhecer de perto a cultura da comunidade quilombola, com a oportunidade de desfazer os preconceitos e evoluir a consciência social. “Foi muito importante ter esse momento com a Dona Lena. Poder ver de perto e conhecer a cultura quilombola é uma forma de fortalecer a importância de valorizar as comunidades tradicionais”, comentou o estudante Erick Santos.