VÍDEO | Motociclista fica ferido em batida com carro em Alegre

Um motociclista, de 23 anos, ficou ferido após uma batida entre um carro e uma moto no centro de Alegre, na tarde desta quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram na Rua Doutor Wanderley, não encontraram os envolvidos no acidente, porém, no Pronto Socorro, o motociclista informou que trafegava em direção à Praça do município, quando ao ultrapassar o veículo, foi atingido.

Já o condutor do veículo informou que fez a conversão para acessar a Rua Major Quintinio, quando a motocicleta bateu contra o seu veículo. Ele socorreu o motociclista até o Pronto Socorro do município. O estado de saúde dos envolvidos não foi informado.

Veja o vídeo:

Vídeo: câmera de segurança