“Escrita dos Invisíveis” leva a ancestralidade negra aos palcos do ES

Após a estreia em Salvador (BA), na Casa de Cultura Somovimento, no final de agosto, o espetáculo de dança “Escrita dos Invisíveis” chega ao Espírito Santo para apresentações gratuitas entre os dias 10 e 15 de setembro. A montagem é o resultado da parceria entre a dançarina capixaba Yuriê Perazzini e a coreógrafa baiana Vera Passos, artistas com notório saber e reconhecimento público na área das danças urbanas e danças afro-brasileiras.

A iniciativa tem como fio condutor o desejo de estabelecer uma comunicação entre a ancestralidade negra e a necessidade de reavivar memórias silenciadas, e compreende três apresentações, dois ensaios abertos e residências artísticas, seguidos por rodas de conversa com a artista. Também será lançada uma videoarte sobre a linguagem da dança como um produto independente do espetáculo.

O projeto “Escrita dos Invisíveis” foi contemplado pelo Edital nº 10/2022 – Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES).

A programação inclui ensaio aberto no dia 10 de setembro, no Espaço Cultural Casa Urbana, em Maruípe, Vitória; e apresentações no dia 12, em Conceição da Barra, no norte do Estado, no Instituto Tambor de Raiz; no dia 14, na histórica Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra; com encerramento no dia 15, em nova apresentação no Espaço Cultural Casa Urbana.

Escrita dos Invisíveis

De acordo com Yuriê Perazzini, “Escrita dos Invisíveis” é um trabalho de investigação da memória das populações negras – suas histórias, riquezas, culturas, saberes – em que o corpo será o vetor de comunicação da pesquisa e o veículo que irá estabelecer o diálogo entre artistas e público. “Esse trabalho é fundamental para a ampliação dos saberes, pois irá buscar fatos e feitos que até pouco tempo estavam escondidos, apagados, silenciados; e para a autovalorização de populações negras que habitam territórios capixabas e baianos”, d estaca Yuriê.

Na sessão de fotos de divulgação do trabalho, assinada por Mariana Garcia, Yuriê aparece diante de figurinos e cenários que representam a devoção aos orixás, o respeito à natureza e a filiação do Brasil à África, traduzindo, em termos estéticos, o conceito que permeia o espetáculo.

Trata-se de uma apresentação solo na qual ela se propõe a conjugar as diferentes linguagens que permeiam sua trajetória de mais de três décadas na dança. “Utilizamos como referência de técnica corporal as danças urbanas, as danças tradicionais afrodiaspóricas, a cultura hip hop, as danças religiosas de matriz africana e a Técnica Silvestre”, afirma Yuriê, referindo-se à técnica de dança na qual se trabalha a parte motora do corpo por meio da expressividade e da simbologia dos orixás.

Elementos

A trilha sonora do espetáculo foi desenvolvida pelo produtor musical Leandro Bonfim e pela artista sonora Flávia Bonelli, juntamente com Yuriê Perazzini, bem como a iluminação, assinada pelo artista André Stefson em conjunto com a dançarina. Esses elementos de criação foram construídos de modo a complementar e intensificar os sentidos, sensações e textos criados na peça.

Já a videoarte está sendo gravada em Salvador pelos artistas Larissa Leão e João Rafael Neto, com edição de Alexandra Martins, a partir de um roteiro baseado no espetáculo, levando em conta suas imagens, inspirações, reflexões e contextos políticos, estéticos e criativos.

Com a difusão deste trabalho, Yuriê almeja o fortalecimento da sensibilidade negra como expressão de um saber e viver coletivo, visando à transformação de realidades dessa população. “Escrita dos Invisíveis busca a referência e reverência aos ancestrais pretos e pretas, e convoca a atual geração capixaba e baiana a possibilidades de futuro com muito mais sensibilidade, igualdade, força e respeito”, vislumbra a artista.

PROGRAME-SE:

“ESCRITA DOS INVISÍVEIS”

Espetáculo solo de Yuriê Perazzini

Coreografia: Vera Passos

Duração prevista do espetáculo: 50 min + roda de conversa

Projeto selecionado pelo Edital nº 10/2022 – Seleção de Projetos de Artes Cênicas no Espírito Santo, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES)

ENSAIO ABERTO

Data: 10 de setembro

Horário:19h30

Local: Espaço Cultural Casa Urbana – Rua Mal. Floriano, 640, Maruípe, Vitória (ES), 29.043-018

Roda de conversa

APRESENTAÇÃO

Data: 12 de setembro

Horário: 18h

Local: Instituto Tambor de Raiz – Rua Treze de Maio, 279, Bairro Bugia, Conceição da Barra (ES), 29.960-959

Roda de conversa

Abertura: Grupo de Jongo de São Cosme e São Damião – Mestra Omara

APRESENTAÇÃO

Data: 14 de setembro

Horário: 18h

Local: Igreja dos Reis Magos – Travessa Reis Magos II, Nova Almeida, Centro, Serra – ES, 29.182-528

Roda de conversa

APRESENTAÇÃO

Data: 15 de setembro

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural Casa Urbana – Rua Mal. Floriano, 640, Maruípe, Vitória (ES), 29.043-018

Roda de conversa

FICHA TÉCNICA:

Dançarina e direção – Yuriê Perazzini

Coreografia – Vera Passos

Produção executiva – Giulyanna Cipriano

Produção – YuP! Produções

Fotografia – Mariana Garcia

Arte gráfica, gestão de mídias e apoio de produção – Farley José

Criação e concepção de iluminação – André Stefson

Composição da trilha sonora – Flávia Bonelli

Composição da trilha sonora, captação, edição, mixagem e masterização – Leandro Bonfim

Voz – Yuriê Perazzini e Heleno Norberto

Criação e concepção do figurino – Zênia Cáo

Filmagem – Thayrone Costa dos Santos

Assessoria de imprensa – José Roberto Santos Neves

Residência artística – Mestra Osmara, do Jongo de São Cosme e São Damião

Iluminação do ensaio aberto em Salvador (BA) – Paco Gomes

Direção de videoarte – Larissa Leão e Yuriê Perazzini

Roteiro da videoarte – Larissa Leão

Montagem da videoarte – Alexandra Martins

Fotografia e captação da videoarte – João Rafael Neto

Assistente de câmera – Tempuh Carvalho

Participação especial – Helena Norberto

Apoio – Quilombo Porto Grande (ES), Instituto Tambor de Raiz (ES) e Casa de Cultura Somovimento (BA)